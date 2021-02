Australian Open: Fabio Fognini und Salvatore Caruso - Hitzige Diskussion nach Fünf-Satz-Schlacht

Fabio Fognini und Salvatore Caruso haben bei den Australian Open mit einer epischen Fünf-Satz-Schlacht für Aufsehen gesorgt. Doch nicht nur während des Matches ging es zwischen den beiden Italienern heiß her.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 17:55 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini und Salvatore Caruso gerieten nach Matchende aneinander

Es war ein großartiges Match, das sich Fabio Fognini und Salvatore Caruso in der John Cain Arena lieferten. Fast vier Stunden lang kämpften die beiden Italiener um jeden Punkt, eine Prognose war bis zum letzten Ballwechsel nicht möglich. Schlussendlich war es Fognini, der sich nach Abwehr eines Matchballs durchsetzte und die Partie mit 4:6, 6:2, 3:6, 6:3 und 7:6 (12) für sich entschied.

Was unmittelbar nach dem Matchende folgte, war ein unrühmlicher Schlusspunkt der epischen Fünf-Satz-Schlacht. "Du hast verdammtes Glück gehabt, du solltest dich entschuldigen", meinte Fognini noch während des Handshakes. Der Weltranglisten-17. hatte "vier identische, glückliche Punkte" seines Gegners ausgemacht und diese trotz des Sieges offenbar noch nicht vergessen.

Caruso reagierte mit Unverständnis auf die Aussagen seines Landsmannes: "Ich habe während der gesamten Partie kein Wort gesagt." Die Debatte sollte anschließend noch für kurze Zeit anhalten, ehe der Unterlegene zu Fognini meinte: "Ich sage dir, dass das nicht das richtige Verhalten ist, weil ich zu dir kein einziges Wort gesagt habe. Lass uns sagen, dass ich das nicht von dir erwartet habe."

Caruso will klärendes Gespräch suchen

"Was hast du nicht erwartet? Ich habe dir gesagt, dass du glücklich warst und du mochtest das nicht. Was soll ich sagen?", konterte Fognini. Einig wurden sich die beiden auf dem Court schließlich nicht mehr. Caruso verließ nach einer weiteren Aussage Fogninis ("Was ist das Problem?") den Platz.

Wie Caruso in der anschließenden Pressekonferenz ankündigte, wolle er wegen seiner Freundschaft mit Fognini - die auch der 33-Jährige vor der Journalistenscharr hervorhob - in den nächsten Tagen das Gespräch suchen. Zunächst einmal wird sich Fognini aber wohl voll und ganz auf sein Drittrundenmatch gegen den Australier Alex de Minaur konzentrieren. Denn auch in diesem könnte es wieder äußerst heiß hergehen.

