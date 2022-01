Australian Open: Felix Auger-Aliassime überrollt Dan Evans

Felix Auger-Aliassime steht nach einer bärenstarken Performance im Achtelfinale der Australian Open. Der Kanadier ließ Dan Evans nicht den Hauch einer Chance.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 09:24 Uhr

Felix Auger-Aliassime steht im Australian-Open-Achtelfinale

Felix Auger-Aliassime kommt auf Grand-Slam-Niveau immer besser in Fahrt: Viertelfinale in Wimbledon, Halbfinale bei den US Open 2021, der Youngster aus Kanada klopft bei den größten Turnieren bereits gehörig an. Und findet auch bei den Australian Open immer besser in Form.

Dies zeigte der Weltranglistenneunte in seinem Dritt-Runden-Duell mit Dan Evans eindrucksvoll. Hatte sich der erste Satz noch einigermaßen ausgeglichen gestaltet, entwickelten sich Durchgang zwei und drei zur Machtdemonstration. Mit 6:4, 6:1 und 6:1 machte der Kanadier seinen Achtelfinaleinzug perfekt.

Dort geht es gegen den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Andrey Rublev und Marin Cilic. Bereits in der Nacht (MEZ) hatten Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas ihre Dritt-Runden-Matches gewinnen können. Auch Maxime Cressy und Taylor Fritz stehen in der Runde der letzten 16.