Australian Open Finale: Dominic Thiem gegen Novak Djokovic - da geht was!

Novak Djokovic geht als Favorit in das Endspiel der Australian Open 2020 gegen Dominic Thiem. Dass der Serbe in großen Momenten allerdings manchmal schwächelt, hat die Vergangenheit gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 14:27 Uhr

© Getty Images In London 2019 hatte Dominic Thiem die Nase vorne

Der Blick auf die nackten Fakten verheißt zunächst einmal nichts Gutes für Dominic Thiem: Novak Djokovic hat im Jahr 2020 zwölf Einzelmatches bestritten, sechs beim ATP Cup, sechs nunmehr auch bei den Australian Open. Der Weltranglisten-Zweite hat dabei Rafael Nadal besiegt und auch Roger Federer, wirklich lästig konnte ihm nur Daniil Medvedev in der Vorrunde des ATP Cups werden, aber am Ende ging Djokovic auch in dieser Partie als Sieger vom Court. Und ja: Die Geschichte lehrt, dass Novak Djokovic bei seinen bisherigen sieben Finalauftritten in Melbourne niemals als Erster zum Mikrophon greifen musste, um seinem Bezwinger zu gratulieren. Wie hat es Thiem nach seinem Vier-Satz-Erfolg gegen Alexander Zverev so schön formuliert: In seinen bisherigen Major-Endspielen sei er stets gegen des Königs des jeweiligen Events drangekommen - in Roland Garros gegen Nadal, jetzt eben gegen Djokovic.

Dennoch hat der Mann aus Belgrad zu bestimmten Anlässen schon gezeigt, dass er in ganz großen Momenten auch nur menschlich ist. Das war zu Beginn des Halbfinals gegen einen angeschlagenen Federer so, als Djokovic ganz knapp am 1:5 vorbei schrammte, davor aber nicht wusste, was er mit dieser Situation anfangen sollte.

Thiem gewann letzten zwei Matches gegen Djokovic

Und auch gegen Dominic Thiem, seinen sonntäglichen Finalgegner, hat Novak Djokovic nicht nur gute Erinnerungen. Auch wenn er in der Bilanz gegen den Österreicher noch mit 6:4-Siegen führt. Die letzten beiden Partien allerdings konnte sich Thiem holen, zunächst im Halbfinale der French Open, bei unwirtlichen Bedingungen, die Djokovic merklich aus dem Konzept brachten. Thiem gewann damals mit 7:5 im Entscheidungssatz ebenso wie bei den ATP Finals in London, dort mit diesem Ergebnis im Tiebreak von Durchgang drei.

Bei Grand-Slam-Turnieren hat Thiem nach drei gespielten Partien insgesamt die Nase knapp vorne, allerdings trugen sich all diese Matches auf Asche in Roland Garros zu. Erfahrungswerte auf Hartplatz im Best-of-Five-Modus gibt es ebenso wenige wie in der finalen Runde eines Majors. Während Djokovic auf seinen 17. Major-Titel schielt, steht Thiem also zum dritten Mal überhaupt in einem Grand-Slam-Endspiel. Die beiden bisherigen hat der 26-Jährige 2018 und 2019 gegen Rafael Nadal in Paris verloren. Zunächst in drei Sätzen, im vergangenen Jahr schon in vier.

Becker hätte Pause nicht gefreut

Natürlich spricht die Routine im ersten Major-Finale 2020 für den Melbourne-Rekordsieger. Und auch der Umstand, dass Novak Djokovic einen Tag länger Pause gehabt haben wird als Dominic Thiem. Oder doch nicht? Boris Becker, als Ex-Coach mit Djokovic bestens vertraut, gab bei Eurosport zu Protokoll, dass ihn eine solche Unterbrechung des des Spiel-Rhythmus aus dem Konzept gebracht hätte.

Hier die Matches zwischen Dominic Thiem und Novak Djokovic

Jahr Turnier (Belag) Sieger Ergebnis 2019 ATP Finals London (Hartplatz, Halle) Thiem 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5) 2019 French Open (Sand) Thiem 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 2019 Madrid (Sand) Djokovic 7:6 (2), 7:6 (4) 2018 Monte Carlo (Sand) Thiem 6:7 (2), 6:2, 6:3 2017 French Open (Sand) Thiem 7:6 (3), 6:3, 6:0 2017 Rom (Sand) Djokovic 6:1, 6:0 2016 ATP Finals London (Hartplatz, Halle) Djokovic 6:7 (10), 6:0, 6:2 2016 French Open (Sand) Djokovic 6:2, 6:1, 6:4 2016 Miami (Hartplatz) Djokovic 6:3, 6:4

