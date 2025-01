Australian Open - Finale Herren: Alexander Zverev vs Jannik Sinner im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 2) trifft im Finale der Australian Open 2025 auf Titelverteidiger Jannik Sinner (ATP-Nr. 1) - um 9.30 Uhr im TV und Livestream auf ServusTV und ServusTV On - und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 13:06 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Jannik Sinner

Klappt es endlich mit dem ersten Grand-Slam-Titel für Alexander Zverev? Nach den Finalniederlagen bei den US Open 2020 (nach 2:0-Satzführung gegen Dominic Thiem) und den French Open 2024 (nach 2:1-Satzführung gegen Carlos Alcaraz) stehen die Chancen gut.

Denn Zverev präsentierte sich zuletzt aggressiver als üblich, wie von Experten seit Jahren gepredigt. Die Frage ist: Kann er dieses Spiel auf umsetzen, wenn's eng wird? Denn bislang kam der Hamburger recht problemlos durchs Turnier und musste in sechs Spielen nur zwei Sätze abgeben. Das hoch antizipierte Halbfinale gegen Novak Djokovic endete mit einer verletzungsbedingten Aufgabe des “Djokers” nach nur einem Satz.

Wie fit ist Jannik Sinner?

Und auch Finalgegner Jannik Sinner ist körperlich nicht auf der Höhe. Schon das gesamte Turnier lang wirkt der Italiener angeschlagen - auch wenn er sich über den Grund dafür nicht äußerte. Angehabt hat ihm das bislang nichts, Sinners Klasse setzte sich bislang durch. Er ist auch gegen Zverev der klare Favorit - wenn denn der Körper mitspielt.

Sinner hatte sich im Vorjahr in Melbourne seinen ersten Majortitel geholt, im Spätsommer bei den US Open seinen zweiten. Zudem schnappte er sich die Nummer 1 der Weltrangliste.

Wer führt zwischen Zverev und Sinner?

Im direkten Vergleich führt Alexander Zverev gegen Jannik Sinner mit 4:2. Zuletzt standen sich die beiden beim Masters-Turnier in Cincinnati im Vorjahr gegenüber, Sinner siegte hier äußerst knapp mit 7:6 (9), 5:7, 7:6 (4).

Alexander Zverev geht dennoch als Außenseiter ins Match: Interwetten bietet auf einen Sieg Sinner die Quote 1,4; für einen Sieg von Zverev Quote 3.

Wer überträgt Zverev gegen Sinner?

Das Australian-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner ist für 9.30 Uhr MEZ in der Rod Laver Arena angesetzt. ServusTV, Eurosport und RTL übertragen im TV; ServusTV On und Discovery+ via Livestream. Wir haben den Liveticker für euch!