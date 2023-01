Australian Open: Für Rafael Nadal ist Novak Djokovic der Topfavorit

Titelverteidiger Rafael Nadal hält sich für verwundbar und rechnet Novak Djokovic die besten Chancen auf den Triumph bei den diesjährigen Australian Open der Tennisprofis aus. "Er ist zweifellos der Topfavorit auf den Titel", sagte der Spanier am Samstag über seinen Dauerrivalen aus Serbien.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 08:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Werden sich diese beiden Männer im Endspiel der Australian Open 2023 treffen?

Nadal hatte zuletzt beim United Cup in Sydney Niederlagen gegen den Briten Cameron Norrie und Lokalmatador Alex de Minaur kassiert, beim Auftakt in Melbourne bekommt es der 36-Jährige mit Jack Draper (Großbritannien/21) zu tun. Dieser sei "wahrscheinlich einer der härtesten Gegner", auf die er in der ersten Runde hätte treffen können, so Nadal, "er ist jung, stark und klettert sehr, sehr schnell in der Rangliste".

Auf die Frage, ob er derzeit verwundbar sei, antwortete Nadal: "Auf jeden Fall, ohne Zweifel." Er habe zuletzt "häufiger verloren als üblich. Aber das gehört zum Geschäft. Man muss die Situation akzeptieren."

Djokovic gegen Nadal auf Hartplatz seit 2013 unbesiegt

Nadal hatte im Vorjahr durch einen Finalsieg gegen den Russen Daniil Medwedew die Australian Open gewonnen. Der neunmalige Sieger Djokovic war 2022 wegen seiner fehlenden Corona-Impfung nicht am Start gewesen.

"Djokovic scheint sehr gut vorbereitet zu sein", sagte Nadal: "Wenn er gewinnt, werde ich ihm gratulieren. Mein Leben wird sich dadurch nicht ändern." Der Serbe könnte durch seinen 22. Grand-Slam-Sieg mit Rekordhalter Nadal gleichziehen.

Die beiden Tennis-Legenden haben bislang 59 Mal gegeneinander gespielt, zuletzt im Viertelfinale bei den French Open 2022. Da konnte sich Nadal in vier Sätzen behaupten. Auf Hartplatz allerdings datiert der letzte Sieg von Nadal über Djokovic aus dem Jahr 2013. Damals gewann der Spanier bei den US Open in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open