Australian Open: Gael Monfils mit guten Aussichten im Achtelfinale

Gael Monfils hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Cristian Garin das Achtelfinale bei den Australian Open 2022 erreicht. Die weiteren Aussichten für den Franzosen sind günstig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2022, 07:49 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat in Melbourne 2022 gute Aussichten

Dass Gael Monfils im Achtelfinale der Australian Open 2022 gegen einen serbischen Gegner antreten wird, das muss dem Franzosen nach der Auslosung klar gewesen sein. Dass es am Sonntag aber gegen Miomir Kecmanovic geht, wird Monfils erleichtert zur Kenntnis nehmen. Denn eigentlich hätte Novak Djokovic gewartet, der aber bekanntermaßen beim ersten Major des Jahres nicht mitmachen darf. Die Bilanz von Monfils gegen Djokovic ist verheerend: Auf der ATP-Tour hat der 35-Jährige gegen die Nummer eins der Welt alle 17 Partien verloren.

Die Aussichten von Monfils sind also sehr freundlich nach dem 7:6 (4), 6:1, 6:3 gegen Cristian Garin. Kecmanovic, der sich gegen Lorenzo Sonego in vier Sätzen behaupten können, ist sicherlich nicht zu unterschätzen: Die bislang einzige Partie hat Gael Monfils im Herbst 2021 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy knapp in drei Sätzen für sich entscheiden können. Der Viertelfinal-Einzug in Melbourne 2022 wäre aber eine logische Fortsetzung des guten Saisonstarts von Monfils.

Monfils gewinnt in Adelaide

Denn das Tennisjahr hat ja mit dem Turniersieg in Adelaide begonnen. Erstaunlicherweise erst der elfte in der langen Karriere von Monfils, der eigentlich von Günter Bresnik betreut wird, in Australien aber Richard Ruckelshausen an seiner Seite weiß. Beim zweiten Adelaide-Event zog Monfils mit einer Nackenverletzung beim Treffen mit Thiago Monteiro raus, eine Vorsichtsmaßnahme, wie sich nun herausstellt.

Am Freitag gab es im Haushalt Monfils allerdings nicht nur gute Nachrichten. Denn Ehegattin Elina Svitolina sah gegen Victoria Azarenka kein Land und ging mit nur zwei Spielgewinnen unter.

