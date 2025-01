Australian Open: Gael Monfils wirft Taylor Fritz raus!

Was für ein Erfolg für Gael Monfils! Der 38-jährige Franzose hat am Samstag Taylor Fritz aus den Australian Open gekegelt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 08:07 Uhr

© Getty Images Gael Monfils setzte sich gegen Taylor Fritz durch

Gael Monfils hat am siebten Spieltag der Australian Open für eine große Überraschung gesorgt. Der Franzose setzte sich in seiner Drittrundenpartie gegen den Weltranglistenvierten Taylor Fritz mit 3:6, 7:5, 7:6 (1) und 6:4 durch und nahm damit einen der Mitfavoriten auf den Titelgewinn aus dem Turnier.

Monfils, der zuletzt das Vorbereitungsturnier in Auckland für sich entschieden hatte, zeigte gegen Fritz nach verhaltenem Beginn eine bärenstarke Leistung. Immer wieder wusste der 38-Jährige seinen Gegner mit Tempowechseln zu beschäftigen, zudem schlug der Weltranglisten-41. in der gut besuchten Margaret Court Arena hervorragend auf.

De Minaur verzückt die australischen Fans

Monfils bekommt es im Achtelfinale mit Ben Shelton oder Lorenzo Musetti zu tun. Für US-Open-Finalist Fritz, der in den ersten beiden Runden einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hatte, ist der Traum von der ersten Grand-Slam-Trophäe hingegen geplatzt.

In der Rod Laver Arena durften indes die australischen Tennisfans jubeln. Lokalmatador Alex de Minaur zog durch einen umkämpften 5:7, 7:6 (3), 6:3 und 6:3-Erfolg über Francisco Cerundolo in die Runde der letzten 16 ein. In dieser trifft der Weltranglistenachte auf Alex Michelsen, der den an Position 19 gesetzten Karen Khachanov überraschend mit 6:3, 7:6 (5) und 6:2 besiegte.

