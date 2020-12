Australian Open: Genannt haben alle Stars - auch Roger Federer

Geht man nach der offiziellen Nennliste für die Australian Open 2021, dann ist bei den Männern die komplette Weltspitze mit dabei. Inklusive Roger Federer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.12.2020, 18:28 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Novak Djokovic bei den Australian Open 2020

Seinen Namen auf die Nennliste zu setzen ist das eine. Dann auch wirklich anzutreten, zumal wenn vor einem Start einen 14-tägige Quarantäne zu leisten ist, das andere. Dass sich Novak Djokovic anschickt, in Melbourne seinen neunten Titel zu holen, war klar. Der Weltranglisten-Erste hat noch nie ein Endspiel bei den Australian Open verloren, im vergangenen Jahr musste er gegen Dominic Thiem aber immerhin über fünf Sätze gehen. Auch der Österreicher wird selbstredend ab dem 08. Februar 2020 um den ersten Major-Titel 2020 mitspielen.

Tatsächlich haben sämtliche Top-50-Spieler ihre Nennung abgegeben. Also auch Roger Federer, der aufgrund der von der ATP getroffenen Regelung trotz nur sechs Matches 2020 immer noch auf Platz fünf der Weltrangliste liegt. Federer hatte vor wenigen Tagen bei einer Ehrung in der Schweiz Zweifel an einem Antreten Down Under aufkommen lassen. Trainiert aber mittlerweile in Dubai und plant offenbar, in Australien anzutreten. Für Federer - wie auch für alle Familienväter, die gerne mit dem gesamten Clan reisen, sind die Bedingungen 2021 natürlich besonders speziell.

Die Qualifikation für die Australian Open wird bereits Anfang Januar in Dubai ausgetragen. Nur, wer sich in diesem Wettbewerb durchsetzt, soll auch nach Melbourne anreisen (wie sich das mit dem ATP Cup verträgt - etwa in der griechischen Mannschaft, in der kein Spieler außer Stefanos Tsitsipas unter den besten 400 der Welt liegt) wird sich weisen. Zwei Wildcards haben die Veranstalter bei den Männern jedenfalls schon vergeben: an die Australier Marc Polmans und Christopher O´Connell.