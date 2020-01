Australian Open: Gojowczyk scheitert erneut in der zweiten Runde

Peter Gojowczyk hat bei den Australian Open eine Überraschung verpasst. Der 30 Jahre alte Tennis-Profi aus München unterlag in Melbourne nach großem Kampf dem an Nummer 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 1:6, 6:1, 4:6.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 12:21 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Peter Gojowczyk kann mit der Australien-Reise dennoch zufrieden sein

Gojowczyk, derzeit die Nummer 120 der Weltrangliste, hat damit auch bei seiner 15. Teilnahme an einem Grand Slam seit den Australian Open 2012 den Einzug in die dritte Runde verfehlt. Andererseits wird Gojowczyk nicht gänzlich unzufrieden aus Melbourne abreisen, hat er doch die Qualifikation überstanden und in Runde eins Christopher Eubanks aus den USA besiegt.

Von den sechs gestarteten deutschen Männern ist nur noch Alexander Zverev im Turnier. Zverev setzte sich in der Rod Laver Arena in drei Sätzen durch und trifft nun auf den spanischen Veteran Fernando Verdasco. Schon in Runde eins ausgeschieden waren Dominik Koepfer, Jan-Lennard Struff und Cedric-Marcel Stebe. Philipp Kohlschreiber konnte zu seinem Zweitrunden-Match gegen Stefanos Tsitsipas aufgrund einer Verletzung nicht antreten.

