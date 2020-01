Australian Open: Halbfinale - Djokovic nicht zu stoppen, jetzt gegen Federer

Novak Djokovic hat mit einer überzeugenden Leistung das Halbfinale der Australian Open 2020 erreicht. Der Titelverteidiger schlug Milos Raonic mit 6:4, 6:3 und 7:6 (1). In der Vorschlussrunde geht es am Donnerstag gegen Roger Federer, der sich nach bwehr von sieben Matchbällen gegen Tennys Sandgren durchsetzen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 12:40 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic - mal wieder unwiderstehlich in Australien

Nein, Milos Raonic hat Novak Djokovic auch im zehnten Versuch nicht knacken können. Der Kanadier musste in den vier Matches vor der Begegnung mit dem Titelverteidiger kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben, der hoch gelobte Stefanos Tsitsipas konnte sich nicht einmal eine Breakchance gegen Raonic erarbeiten. Großmeister Djokovic allerdings erledigte die Aufgabe mit beinahe klinischer Perfektion, auch wenn es etwas dauerte, bis der Serbe den ersten Satz dann doch mit einem Break abschloss. Am Ende siegte Djokovic mit 6:4, 6:3 und 7:6 (1).

Im zweiten Satz startete der Favorit mit einem frühen Break, der dritte Akt verlief ausgeglichen bis ins Tiebreak. Dort legte Djokovic gleich mit einem Minibreak los, schaffte das nächste zum 4:1. Nach 2:49 Stunden Spielzeit fand der siebenmalige Melbourne-Champion seinen ersten Matchball vor - und verwertete diesen.

Im ersten Viertelfinale des Tages stand Roger Federer mehrmals kurz vor dem Ausscheiden, konnte gegen Tennys Sandgren insgesamt sieben Matchbälle abwehren. Und setzte sich dennoch mit 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8) und 6:3 durch. Am Donnerstag kommt es somit zum 50. Aufeinandertreffen zwischen den beiden Legenden, Djokovic hat in der Bilanz mit 26:23 Siegen die Nase vorne. Das letzte Duell ging bei den ATP Finals in London allerdings an Roger Federer.

