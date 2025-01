Australian Open: Henry Bernet und Wakana Sonobe siegen bei den Junioren

Die Sieger in der Junioren-Konkurrenz der Australian Open heißen Henry Bernet und Wakana Sonobe.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2025, 12:21 Uhr

© Getty Images Henry Bernet siegte bei den Australian Open

Henry Bernet hat sich an seinem 18. Geburtstag selbst das größte Geschenk gemacht und bei den Australian Open in der Junioren-Konkurrenz den Titel geholt. Im Finale siegte der an Position acht gesetzte Schweizer gegen den US-Amerikaner Benjamin Willwerth mit 6:3 und 6:4.

Bernet, der das Tennisspielen wie Roger Federer in Basel erlernte und von dessen Ex-Coach Severin Lüthi betreut wird, trat mit seinem Triumph unter anderem in die Fußstapfen von Alexander Zverev, Nick Kyrgios und Gael Monfils.

Bei den Juniorinnen sicherte sich unterdessen Wakana Sonobe den Titel. Die 17-jährige Japanerin gewann im Finale gegen die zwei Jahre jüngere US-Amerikanerin Kristina Penickova mit 6:0 und 6:1.

