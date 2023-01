Australian Open: Hurkacz und Khachanov nach Thriller-Siegen im Achtelfinale

Hubert Hurkacz und Karen Khachanov haben mit spektakulären Siegen das Achtelfinale bei den Australian Open erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2023, 13:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Hubert Hurkacz steht im Achtelfinale der Australian Open 2023

Hurkacz musste im ersten Match der Night Session in der Margaret Court Arena gegen Denis Shapovalov ran. Im ersen Satz hätte eigentlich der Kanadier nach einem Break alle Trümpfe in der Hand gehabt, Hurkacz gewann diesen im Tiebreak und den zweiten gleich auch. Dann allerdings setzte Shapovalov zum großen Comeback an, rettete sich in den fünften Satz. Nach einer Spielzeit von 3:37 Stunden behielt Hurkacz aber mit 7:6 (4), 6:4, 1:6, 4:6 und 6:3 die Oberhand. Der Pole trifft nun entweder auf Daniil Medvedev oder Sebastian Korda.

Ein großes Drama lieferten auch Karen Khachanov und Frances Tiafoe ab, wenn auch "nur" über vier Sätze. Viel hat allerdings nicht zur vollen Distanz gefehlt, denn Khachanov das Duelle zweier US-Open-Halbfinalisten des vergangenen Jahres gewann mit 6:3, 6:4, 3:6 und 7:6 (9).

Früher am Tag hatten sich Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime, Yoshihito Nishioka und der tschechische Überraschungsmann Jiri Lehecka bereits ihre Plätze in der Runde der letzten 16 gesichert.

Hier das Einzel-Tableau der Männer