Australian Open: Jan-Lennard Struff ringt Rinky Hijikata in fünf Sätzen nieder

Der Deutsche Jan-Lennard Struff bezwingt in der ersten Runde der Australian Open den Lokalmatador Rinky Hijikata in einem wahren Marathonmatch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 15:23 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht nach einer Marathon-Partie gegen Lokalmatador Rinky Hijikata in der zweiten Runde der Australian Open

Wahnsinns Fight von Jan-Lennard Struff in der ersten Runde der Australian Open: Der an 24 gesetzte Warsteiner ging gegen Lokalmatador Rinky Hijikata in 3:50 Stunden über die volle Distanz und setzte sich am Ende denkbar knapp mit 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2), 7:6 (10:8) durch. Der nächste Gegner des DTB-Spielers wird der Serbe Miomir Kecmanovic sein, der den Japaner Yosuke Watanuki in vier Sätzen aus dem Wettbewerb nahm.

Im anschließenden Interview auf Eurosport freute sich Struff verständlicherweise sehr über den hart erarbeiteten Erfolg: "Ich bin megahappy, es war ein unfassbar toughes Match. Es war ein absoluter Hexenkessel." Auch die zahlreichen Fans vor Ort halfen der deutschen Nummer zwei über die lange Matchdauer hinweg: "Das sind die Matches, die ich früher im Fernsehen geschaut und geliebt habe."

Zuvor hatte am Montag ein deutsches Trio bestehend aus Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer ihre Auftaktpartien verloren. Am Dienstag ist die deutsche Nummer eins Alexander Zverev im Einsatz. Der in Melbourne an sechs gesetzte Hamburger bekommt es zum Start ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres mit seinem Landsmann Dominik Koepfer zu tun.

