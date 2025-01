Australian Open: Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 1 der Australian Open 2025 auf Felix Auger-Aliassime - ab 6 Uhr MEZ im TV und Livestream auf Eurosport und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 10:51 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Felix Auger-Aliassime

Neues Jahr, altes Auslosungspech: “Struffi” bekommt es zum Auftakt der Australian Open direkt mit Felix Auger-Aliassime zu tun, der gerade den Titel in Adelaide geholt hat.

Bisher lief es ausgeglichen. “FAA” siegte 2020 in Rotterdam und 2023 in Paris; Struff 2020 beim ATP Cup und 2024 in München, auf dem Weg zum ersten ATP-Titel

Wo wird Jan-Lennard Struff gestreamt?

Das Erstrundenduell zwischen Struff und Auger-Aliassime ist nicht vor 8 Uhr auf Court 7 angesetzt. Eurosport überträgt im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!