Australian Open: Jannik Sinner nach Kampf-Sieg gegen Taro Daniel im Achtelfinale gegen de Minaur

Jannik Sinner hat sich in vier Sätzen gegen Taro Daniel ins Achtelfinale der Australian Open gekämpft. Dort geht es nun gegen Lokalmatador Alex de Minaur, der Pablo Andujar keine Chance ließ.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 11:32 Uhr

Jannik Sinner steht bei den Australian Open im Achtelfinale

Eigentlich ist gestandenen Tennisfans mit Blick auf das Draw das Wasser im Mund zusammengelaufen, standen die Chancen doch nicht schlecht, dass sich Jannik Sinner und Andy Murray in der dritten Runde der Australian Open batteln könnten. Nicht so mit Taro Daniel, der dem Schotten einen Strich durch die Rechnung machte und mit einer starken Leistung sein Dritt-Runden-Ticket löste. Und es nun also statt Murray mir Youngster Sinner zu tun bekam.

Dieser zeigte in Satz eins eine durchaus solide Leistung, transportierte ein frühes Break zum lockeren 6:3-Satzgewinn. Musste dann aber mitansehen, wie Taro Daniel immer besser ins Spiel fand, während bei Sinner selbst rein gar nichts zusammenlaufen wollte. Die logische Konsequenz: Daniel schaffte mit 6:1 in Durchgang zwei den Ausgleich.

Sinner gegen de Minaur

Sinner aber schaffte in Satz drei zu genau dem richtigen Zeitpunkt den Reset, wehrte einige frühe Chancen Daniels ab und schaffte spät das entscheidende Break. Per 6:3 konnte der Südtiroler erneut vorlegen. Die Vorentscheidung in dieser Partie: Sinner legte früh in Durchgang vier das Break nach und machte nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden den 6:4, 1:6, 6:3 und 6:1-Erfolg perfekt.

Im Achtelfinale wartet der Italiener nun auf Alex de Minaur, der seine Dritt-Runden-Match mit Pablo Andujar deutlich in drei Sätzen für sich entscheiden konnte.