Australian Open: Jannik Sinner vs Nicolas Jarry im TV, Livestream und Liveticker

Titelverteidiger JanJannik Sinner trifft zum Auftakt der Australian Open 2025 auf Nicolas Jarry. Das Match beginnt um 4 Uhr MEZ, Eurosport überträgt via TV und Livestream. Wir haben den Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 07:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner, Nicolas Jarry

Jannik Sinner hatte sich im Vorjahr in Melbourne seinen ersten Majortitel geschnappt, er geht auch in diesem Jahr als Favorit ins Turnier.

Zum Auftakt geht es dabei gegen den Chilenen Nicolas Jarry, aktuell die Nummer 34 im Ranking und damit nur knapp nicht gesetzt.

Im direkten Vergleich zwischen beiden steht es 1:1 - 2019 noch gewann Jarry in 's-Hertogenbosch; 2024 siegte Sinner in Peking, allerdings in drei Sätzen.

Wo kann man Jannik Sinner gegen Nicolas Jarry sehen?

Das Erstrundenduell zwischen Sinner und Jarry ist für 4 Uhr MEZ in der Rod Laver angesetzt. Eurosport überträgt live im TV und via Discovery+ im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!