Australian Open: Jannik Sinner zum Auftakt gegen Botic van de Zandschlup recht problemlos

Mitfavorit Jannik Sinner steht nach einem Dreisatz-Erfolg über den Niedlerländer Botic van de Zandschlup in der zweiten Runde der Australian Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 08:08 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat die erste Runde bei den Australian Open 2024 recht souverän überstanden

Der Südtiroler Überflieger Jannik Sinner steht nach einer recht souveränen Vorstellung in der zweiten Runde des "Happy Slams" in Melbourne: Der Weltranglisten-Vierte besiegte zum Auftakt den Niederländer Botic van de Zandschlup nach 2:34 Stunden mit 6:4, 7:5 und 6:3 und darf sich nun entweder mit dem Qualifikanten Jesper De Jong erneut mit einem Mann aus den Niederlanden oder mit dem Argentinier Pedro Cachin messen.

Lediglich zu Beginn des dritten Satzes zeigte Sinner eine kurze Schwächephase, als er im ersten Aufschlagspiel seines Kontrahenten vier Breakmöglichkeiten nicht nutzen konnte. Danach schnappte Van de Zandschlup dem Italiener gar noch dessen Aufschlagspiel ab. Nach der kurzen Schrecksekunde konsolidierte sich der Davis-Cup-Champion des Vorjahres aber wieder und gewann am Ende ohne gröbere Probleme.

Djokovic in der Nightsession gegen kroatischen Qualifikanten

Bis zur nächsten Aufgabe in Runde zwei sollte Sinner jedenfalls die Quote bei unerzwungenen Fehlern als auch seine Aufschlagleistung verbessern. Nur 58 Prozent seiner ersten Aufschläge fanden ihr Ziel.

Ebenfalls in Runde zwei der Australian Open 2024 stehen der Landsmann Sinners Matteo Arnaldi (7:5 [6], 6:2, 6:4 gegen den australischen Wildcardspieler Adam Walton) und der Spanier Jaime Munar (6:3, 6:3, 6:1 gegen den Russen Alexander Shevchenko).

In der Nightsession (ab 9:00 Uhr MEZ live auf ServusTV) eröffnet der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic die diesjährige Ausgabe des Majors in "Down under". Der Serbe trifft auf den jungen kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic.

