Australian Open: Kei Nishikori sagt Start aufgrund von Ellbogenproblemen ab

Kei Nishikori wird aufgrund von Ellbogenproblemen nicht an den Australian Open teilnehmen. Das gab der Japaner einen Tag nach seinem 30. Geburtstag bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.12.2019, 19:37 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori

Nächste Hiobsbotschaft für die Veranstalter der Australian Open: Nachdem bereits Andy Murray seinen Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres abgesagt hatte, müssen sie nun auch auf Kei Nishikori verzichten. Grund dafür ist eine Ellbogenverletzung, die den Japaner nach wie vor plagt.

Die ehemalige Nummer vier der Welt hatte sich im Oktober einer Ellbogenoperation unterzogen und ist nach dieser noch nicht bereit für das Turnier im Melbourne Park. "Ich habe die Entscheidung zusammen mit unserem Team getroffen. Ich bin sehr enttäuscht, aber es ist besser so", meinte Nishikori.

Viertelfinal-Aus im Vorjahr

Der 30-Jährige verpasst durch die Absage auch den ATP Cup und wird wohl auch in der Weltrangliste zurückfallen. In der Vorsaison hatte der Weltranglisten-13. nach einem hochdramatischen Sieg über Pablo Carreno Busta das Viertelfinale erreicht - in diesem musste er gegen den späteren Sieger Novak Djokovic dann jedoch aufgeben.

Über die Runde der letzten Acht kam Nishikori in Melbourne ohnedies noch nicht hinaus. Insgesamt scheiterte der Japaner viermal im Viertelfinale. Wann der Asiate auf die Tour zurückkehren wird, ist indes nicht bekannt.