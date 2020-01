Australian Open: Knieverletzung noch nicht ausgeheilt - Juan Martin del Potro muss absagen

Juan Martin del Potro muss für die Australian Open absagen. Grund dafür sind Knieprobleme, die den Argentinier nach wie vor plagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 18:42 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro

Nächster Rückschlag für Juan Martin del Potro: Wie argentinische Medien berichten, wird der 31-Jährige nicht an den Australian Open teilnehmen können. Grund dafür ist jene Knieverletzung, die den US-Open-Sieger des Jahres 2009 im Londoner Queen's Club zur Aufgabe und einer anschließenden Operation gezwungen hatte. Seither konnte del Potro kein Match mehr auf der ATP-Tour bestreiten.

Für die Organisatoren der Australian Open ist die Absage del Potros die nächste Hiobsbotschaft. Zuvor hatten bereits Andy Murray, Kei Nishikori Lucas Pouille, Monica Puig und Vera Zvonareva für das erste Grand-Slam-Event des Jahres zurückgezogen.

Bereits im vergangenen Jahr musste del Potro seine Teilnahme an den Australian Open aufgrund einer Knieverletzung absagen. Wie es für den Weltranglisten-122. weitergehen wird, ist noch unklar. Geplant ist eine Rückkehr beim ATP-250-Turnier in Delray Beach. Das Event startet am 17. Februar.