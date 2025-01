Australian Open: Kokkinakis und Kyrgios müssen aufgeben

Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios mussten in der ersten Runde des Doppels bei den Australian Open 2025 aufgeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 12:59 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis am Donnerstag in Melbourne

Drei Jahre, nachdem sie Melbourne gemeinsam im Sturm erobern konnten, mussten Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios ihren Traum vom neuerlichen Erfolg beim Heim-Grand-Slam schon in Runde eins begraben. Aus Gründen, die sich schon in den Einzeln der beiden angedeutet hatten. Vor allem bei Kokkinakis, der gegen Jack Draper spätestens ab dem zweiten Satz (von letztlich fünf) erneut massive Probleme mit seiner rechten Schulter bekam.

Und so mussten Kyrgios und Kokkinakis in der sogenannten “Twilight Session” in der John Cain Arena beim Stand von 5:7 und 2:3 gegen ihre australischen Landsleute James Duckworth und Aleksandar Vukic aufgeben.

Besser erging es da den regierenden ATP-Weltmeistern Kevin Krawietz und Tim Pütz. Die beiden Deutschen gewannen ihre Auftaktpartie gegen David Goffin und Alexandre Müller ganz sicher mit 6:3 und 6:1. Keine Chance hatten Alexander Erler und Andreas Mies beim 4:6 und 2:6 gegen Andre Goeransson und Sam Verbeek.

Aus österreichischer Sicht gab es dennoch ein Erfolgserlebnis: Denn Lucas Miedler gewann an der Seite von Santiago Gonzalez gegen Seita Watanabe und Takerun Yuzuki mit 1:6, 6:3 und 6:4.