Australian Open: Kokkinakis und Kyrgios schaffen Happy End - Triumph in Melbourne

Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios haben sensationell den Doppel-Wettbewerb bei den Australian Open 2022 gewonnen. Die beiden schliugen im Endspiel ihre Landsleute Max Purcell und Matthew Ebden mit 7:5 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 13:55 Uhr

© Getty Images Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios am Samstag in Melbourne

Weder die Nummer eins, Nikola Maektic und Mate Pavic, noch die Nummer drei, Horacio Zeballos und Marcel Granollers, noch die Nummer sechs, Tim Pütz und Michael Venus, und am Ende eben auch nicht ihre Landsleute Matthew Ebden und Max Purcell konnten Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios bei ihrem Run bei den Australian Open 2022 stoppen. Nach dem 7:5 und 6:4 heißen die ersten Grand-Slam-Champions im Doppel 2022 Kyrgios und Kokkinakis.

Nach dem emotionalen Triumph von Ashleigh Barty zuvor im Einzel-Endspiel gegen Danielle Collins war der Tag aus Sicht der australischen Tennisfans ohnehin schon gerettet. Denn ein Heimsieg war auch im Paarlauf garantiert. Und dass es dann mit Kyrgios und Kokkinakis zwei Spieler wurden, die in den vergangenen Jahren aus vielerlei Gründen ihr großes Potenzial nicht einlösen konnten, machte den Samstag in Melbourne umso denkwürdiger.

Nach 95 Minuten servierte Nick Kyrgios zum Turniersieg aus. Und schaffte damit Historisches: Noch nie zuvor hatte ein Paar, das mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen war, den Sieg bei den Australian Open geholt. Der Sieg in Melbourne kam knapp neun Jahre, nachdem Kyrgios und Kokkinakis den Doppel-Wettbewerb in Wimbledon gewonnen hatten.

