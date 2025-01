Australian Open: Krawietz und Pütz verlieren Halbfinal-Thriller

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind nach einer Drei-Satz-Niederlage gegen die Wimbledon-Champions Harri Heliovaara und Henry Patten im Halbfinale der Australian Open 2025 ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 07:27 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz in Melbourne

Kevin Krawietz und Tim Pütz müssen weiter auf ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten. Das deutsche Davis-Cup-Doppel unterlag im Halbfinale der Australian Open 2025 den regierenden Wimbledon-Champions Harri Heliovaara und Henry Patten mit 4:6, 6:3 und 6:7 (7).

Heliovaara und Patten schafften schon früh im ersten Satz das einzige Break, Krawietz und Pütz gelang in Durchgang zwei genau dasselbe. In der Entscheidung konnten die an Position vier gesetzten Deutschen beim Stand von 1:1 mehrere Break-Chancen nicht nutzen - am Ende musste das Champions-Tiebreak entscheiden.Da lagen “KraPütz” eigentlich ständig in Führung - am Ende waren es aber Heliovaar und Patten, die den Einzug ins Finale feiern durften.

Bolelli und Vavassori im Finale

Im Endspiel warten nun Andrea Vavassori und Simone Bolelli. Die beiden Italiener konnten sich im ersten Halbfinal des Tages gegen das Überraschungsteam des Turniers, Andre Goeransson und Sam Verbeek, mit 2:6, 6:3 und 6:4 durchsetzen. Bolelli hat die Australian Open gemeinsam mit Fabio Fognini bereits einmal gewonnen.

Hier das Doppel-Tableau in Melbourne