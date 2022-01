Australian Open: Kristina Mladenovic und Ivan Dodig holen Mixed-Titel

Kristina Mladenovic und Ivan Dodig haben sich bei den Australian Open zu den Mixed-Champions gekürt. Das kroatisch-französische Duo besiegte Jamiee Fourlis und Jason Kubler in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.01.2022, 04:29 Uhr

Kiki Mladenovic und Ivan Dodig haben im Mixed-Doppel den Titel gewonnen

Es war eine hervorragende Vorstellung, mit der sich Ivan Dodig und Kristina Mladenovic am Freitag in der Day Session den Titel im Mixed-Doppel holen konnten. Musste das französisch-kroatische Duo auf dem Weg ins Endspiel noch drei Mal über die volle Distanz gehen, so reichte es für die australischen Finalgegner Jamiee Fourlis und Jason Kubler nur für sieben Spielgewinne.

Mit 6:3 und 6:4 krönten sich Dodig/Mladenovic schließlich zu den Champions beim ersten Major-Event des Jahres 2022. Für die Französin ist es der bereiis achte Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, Ivan Dodig konnte in seiner Laufbahn fünf Mal im Mixed- und Herren-Doppel auf der höchsten Ebene des Tennissports reüssieren.