Australian Open: Kyrgios, Bencic, Opelka nehmen Protected Ranking

Bei den Australian Open 2025 wollen ein paar Langzeitabwesende und ein paar Comebacker der vergangenen Saison mit ihrem Protected Ranking starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 07:08 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios will bei den Australian Open 2025 wieder dabei sein

Der Umstand, dass ein Spieler oder eine Spielerin mit dem Protected Ranking für ein Grand-Slam-Turnier meldet, bedeutet noch lange nicht, dass er oder sie auch tatsächlich am Start sein werden. Schließlich betrifft dies ja oft Langzeitverletzte, die es dann auch mal nicht schaffen können. Manchmal, ujnd das ist nun bei den Australian Open 2025 wieder der Fall, nehmen aber auch einige Profis den freien Platz in Anspruch, die schon wieder ein Comeback gestartet haben.

Bei den Männern wären hier in Hinsicht auf das erste Major 2025 etwa Kei Nishikori und Reilly Opelka zu nennen. Vor alem der Japaner hat sich ja in der abgelaufenen Saison immer wieder versucht, Opelka im Sommer 2024 ein paar Achtungserfolge gefeiert. Ebenfalls mit seinem Protected genannt hat der unverwüstliche Pablo Carreno Busta. Und der Schweizer Dominic Stricker.

Bencic als prominenteste Frau

“Richtige” Comebacks sind inde von Nick Kyrgios und Jenson Brooksby zu erwarten. Kyrgios möchte ja zuvor auch in Brisbane an den Start gehen. Und Brooksby musste länger wegen Verfehlungen bei der Anwesenheit von Dopingtests aussetzen.

Auch bei den Frauen haben sechs Athletinnen das Protected Ranking in Anspruch genommen. Die prominenteste unter ihnen ist sicherlich Belinda Bencic, die nach ihrer Babypause ja schon im Spätherbst ein kleines Comeback gefeiert hat. Auch die Österreicherin Julia Grabher will in Australien direkt ins Hauptfeld. Dazu kommen noch Cathy McNally, Sasai Zheng, Danka Kovinic und Katie Burrage.

Damit bleiben für beiden 128er-Raster jeweils 98 direkte Plätze via Weltrangliste. Der Rest wird mit Wildcards und Qualifikanten aufgefüllt.