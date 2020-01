Australian Open: Kyrgios irritiert durch Kommentare von Zverev

Der australische Tennis-"Bad Boy" Nick Kyrgios hat irritiert auf eine kritische Bestandsaufnahme seiner Karriere durch Alexander Zverev reagiert. "Ich werde jetzt nicht zu sehr darauf eingehen."

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.01.2020, 12:13 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios muss sich wundern

"Bei allem was gerade passiert, ist das die geringste meiner Sorgen", sagte er am Samstag vor Beginn der Australien Open (20. Januar bis 2. Februar) in Melbourne.

Zverev hatte am Vortag auf die Fragen australischer Journalisten nach Kyrgios gesagt, viele junge Spieler seien "einfach besser" als der 24-Jährige aus der Hauptstadt Canberra. Kyrgios ist derzeit die Nummer 26 der Weltrangliste, Zverev aber urteilte, im Vergleich zu anderen jungen Spielern wie Stefanos Tsitsipas (Griechenland) sei der Australier "einen Schritt zurück" - wobei er zugleich betonte, dies nicht abwertend verstanden wissen zu wollen.

Kyrgios wundert sich über Zverev

"Er ist ein großartiger Spieler. Ich bin nicht ganz sicher, wo diese Kommentare herkommen. Ich bin sicher, er meinte es nicht böse, wenn doch, dann tut mir leid was immer ich ihm auch getan habe", sagte Kyrgios. Der Australier hatte sich beim Duell mit Zverev im Gruppenspiel beim ATP Cup in Brisbane über die zahlreichen Doppelfehler des Hamburgers lustig gemacht, indem er ihn mit Liegestützen auf dem Platz provozierte.

Kyrgios betonte zugleich, es sei für ihn derzeit hart, sich angesichts der Folgen der Buschfeuer in Australien auf seinen Heim-Grand-Slam zu konzentrieren. "Mein Kopf ist derzeit nicht komplett beim Tennis", sagte er. Kyrgios hatte schon bald nach Beginn der Katastrophe dazu aufgerufen, Spenden für die Betroffenen zu sammeln.

