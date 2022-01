Australian Open: Kyrgios und Kokkinakis werfen die Nummer eins raus!

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben bei den Australian Open 2022 für eine Überraschung gesorgt. Die beiden Australier besiegten das an Position eins gesetzte Doppel Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (8) und 6.3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2022, 10:18 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben am Freitag für eine Überraschung gesorgt

Was für eine Stimmung am frühen Freitagabend australischer Zeit in der neuen KIA Arena im Melbourne Park! Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis hatten sich angesagt - und die beiden Lokalmatadoren enttäuschten nicht. Im Gegenteil: Kyrgios und Kokkinakis besiegten das beste Doppel der Welt Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (8) und 6:3.

Im Einzel sind die beiden Kumpels nicht mehr mit von der Partie: Kyrgios war in Runde zwei an Daniil Medvedev gescheitert, Kokkinakis verlor schon zum Auftakt gegen Yannick Hanfmann.

Im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs treffen Kokkinakis/Kyrgios nun entweder auf Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer oder auf Ariel Behar und Gonzalo Escobar.

