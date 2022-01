Australian Open: Kyrgios/Kokkinakis - Prügeldrohung nach dem Match?

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben mit ihrem Erfolg über Mate Pavic und NIkola Mektic für die Überraschung des bisherigen Doppel-Bewerbs bei den Herren gesorgt. Aber kam es zu einem unschönen Nachspiel?

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 07:49 Uhr

Gab es beim Doppel zwischen Kyrgios/Kokkinakis und Pavic/Mektic ein unschönes Nachspiel?

Nick Kyrgios hat nach seinem vielumjubelten Sieg im Doppel mit Thanasi Kokkinakis behauptet, ihm sei von einem Coach der Gegner Prügel angedroht worden. Der streitbare Australier und sein Partner setzten sich am Freitag vor einem lautstarken Publikum in der zweiten Runde der Australian Open gegen die Weltranglistenführenden Mate Pavic und Nikola Mektic aus Kroatien mit 7:6 (10:8), 6:3 durch.

Anschließend sei es im Fitnessbereich zu den unschönen Szenen gekommen. "Tennis ist ein weicher, weicher Sport", schrieb Kyrgios bei Twitter an Kokkinakis gerichtet: "Nur weil ich mich bewegt und sie mit einem Tennisball getroffen habe." Kokkinakis antwortete - offenbar nicht ganz ernst gemeinst - er habe gedacht, sich beim Ultimate Fighting zu befinden.

Einzel-Aus gegen Medvedev

Kyrgios polarisiert beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit seinen extrovertierten Auftritten, bei denen er stets das Publikum anstachelt. Im Einzel scheiterte er in der zweiten Runde am russischen Titelfavoriten Daniil Medvedev in vier umkämpften Sätzen.

Auch Kyrgios´ Partner Thanasi Kokkinakis musste im Einzel bereits die Segel streichen, nachdem er im Vorfeld der Australian Open seinen ersten Karriere-Titel auf der ATP-Tour hatte feiern können.