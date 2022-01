Australian Open live: Alexander Zverev vs. John Millman im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2022 auf John Millman. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 08:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht als Favorit in die Partie mit John Millman

Geglänzt habe er noch nicht, merkte Alexander Zverev nach seinem Auftakterfolg gegen Daniel Altmaier bei den Australian Open 2022 an. Viel Kraft hat der an Position drei gesetzte Deutsche andererseits auch nicht gelassen, das hat man bei Grand-Slam-Turnieren auch schon anders erlebt. Auch gegen seinen kommenden Gegner.

Nun trifft Zverev also auf John Millman, gegen den er die beiden bisherigen Begegnungen gewonnen hat: 2019 in der ersten Runde der French Open in fünf Sätzen. Und im Herbst 2020 in der Halle in Köln.

Zverev vs. Millman - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und John Millman gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.

