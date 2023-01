Mmoh ist derzeit die Nummer 107 der Welt, hat aber schon mal in die Top 100 hineingeschnuppert. 2018 war er die 96. Turniersiege errang der US-Amerikaner bislang allenfalls bei Challengern - und zwar sieben an der Zahl, den letzten im Oktober in Fairfield. In dieser Saison spielte Mmoh beim 250er im indischen Pune und scheiterte in der zweiten Runde an Filip Krajinovic. Unter normalen Umständen wäre das heute eine lösbare Aufgabe für Zverev. Doch für die einstige Nummer 2 der Welt ist die derzeitige Situation eben nicht normal.