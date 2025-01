Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Alexander Zverev treffen im Halbfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 04:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 06:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Novak Djokovic treffen sich zum 13. Mal

Kaum zu glauben, aber wahr: In der Saison 2024 haben Alexander Zverev und Novak Djokovic kein einziges Mal gegeneinander gespielt. Das bislangg letzte Treffn gab es im Jahr davor in Cincinnati, Djokovic gewann in zwei knappen Sätzen.Insgesamt hat der 24-malige Grand-Slam-Champion die Nase mit 8:4-Siegen vorne.

Die Favoritenlage in diesem 13. Duell ist ausgeglichen: Als Nummer zwei der Welt sollte Zverev die Nase eigentlich vorne haben. Nach seiner bemerkenswerten Leistung gegen Carlos Alcaraz ist Djokovic in Melbourne aber mal wieder alles zuzutrauen.

Zverev vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic gibt es ab 04:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne