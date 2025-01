Australian Open live: Alexander Zverev vs. Pedro Martinez im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2025 auf Pedro Martinez. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 22:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist gegen Pedro Martinez klarer Favorit

Zweites Match von Alexander Zverev bei den Australian Open 2025. Und wieder darf der Deutsche in der Night Session in der Rod Laver Arena ran, diesmal gegen den Spanier Pedro Martinez. Gegen den hat Zverev bislang einmal gespielt - und in Hamburg im vergangenen Jahr souverän gewonnen.

So wie auch sein Erstrunden-Match in Melbourne gegen Lucas Pouille. Da ließ Zverev beim 6.4, 6:4 und 6:4 wenig anbrennen, hätte sogar noch deutlicher weiterkommen können. Lediglich beim Verwerten der vielen Break-Möglichkeiten zeigte die Nummer zwei der Welt leichte Unkonzentriertheiten.

Zverev vs. Martinez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Pedro Martinez gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau der Männer