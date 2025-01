Australian Open live: Alexander Zverev vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Tommy Paul treffen im ersten Viertelfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 4 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 07:45 Uhr

© Getty Images Tommy Paul und Alexander Zverev 2022 in Indian Wells

Alexander Zverev und Tommy Paul haben bislang zwei Mal gegeneinander gespielt - und beide Partien gingen an den US-Amerikaner: 2020 in Acapulco und zwei Jahre später auch in Indian Wells.

In ihren Achtelfinalmatches konnten beide überzeugen: Zverev gab gegen Ugo Humbert zwar den ersten Satz im laufenden Turnier ab, war aber ungefährdet. Und Paul hatte mit einem müden Alejandro Davidovich-Fokina keine Probleme.

