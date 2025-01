Australian Open live: Alexander Zverev vs. Ugo Humbert im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Australian Open 2025 auf Ugo Humbert. Das Match gibt es ab 8 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 10:30 Uhr

© Getty Images Beim letzten Treffen hat Alexander Zverev mit Ugo Humbert keine Probleme gehabt

Alexander Zverev hat zwei der bislang drei Begegnungen mit Ugo Humbert für sich entscheiden können, die bislang jüngste recht eindeutig im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy im vergangenen Herbst.

Und wie schon in der französischen Hauptstadt hinterlässt die deutsche Nummer eins auch in Melbourne einen sehr starken Eindruck. So musste Zverev weder gegen Lucas Pouille noch gegen Pedro Martinez oder in Runde drei gegen Jacob Fearnley einen Satz abgeben.

