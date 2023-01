Was für ein Ballwechsel! Kokkinakis scheucht Murray von einer Ecke in die andere und der kratzt alles raus, was geht! Letztendlich ist der Australier dann mit einem Smash in die Vorhandecke gegen die Laufrichtung erfolgreich und das Spiel ist weiterhin nicht zu. Stattdessen verzieht Murray im nächsten Ballwechsel abermals die Rückhand und so gibt es eine weitere Breakchance für Kokkinakis...