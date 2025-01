Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Jack Draper im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale der Australian Open 2025 auf Jack Draper. Das Match gibt es ab 05:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 07:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Drei Mal sind sich Carlos Alcaraz und Jack Draper bislang auf der ATP-Tour begegnet, der Spanier hat die Nase mit 2:1-Siegen vorne. Draper kann aber immerhin fr sich in Anspruch nehmen, dass er der bislang letzte Spieler war, der gegen Alcaraz auf Rasen gewinnen konnte - im vergangenen Jahr im Londoner Queen´s Club.

Der britische Linkshänder ist bislang einer der Marathon-Männer der Australian Open: In all seinen drei Partien musste Jack Draper nämlich über fünf Sätze gehen. Alcaraz gab in Runde drei gegen Nuno Borges einen Satz ab.

Alcaraz vs. Draper - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jack Draper gibt es ab 05:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne