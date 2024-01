Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Juncheng Shang im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der dritten Runde der Australian Open 2024 auf Juncheng Shang. Das Match gibt es ab ca. 03:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 06:44 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz triff erstmals auf Juncheng Shang

Es kommt ja noch nicht so oft vor, dass Carlos Alcaraz gegen einen jüngeren Rivalen antreten muss. Im Drittrundenspiel der Australian Open ist es nun so weit: denn Juncheng Shang ist erst 18, der an Position zwei gesetzte Spanier "schon" 20.

Alcaraz vs. Shang - hier gibt es einen Livestream

Das zwischen Carlos Alcaraz und Juncheng Shang Match gibt es ab ca. 02:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne