Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic treffen im zweiten Viertelfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im Tv bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 14:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic führt im Head-to-Head gegen Carlos Alcaraz mit 4:3-Siegen

Das letzte Match zwischen den beiden ist allen Tennisfans noch in bester Erinnerung: Denn im Endspiel der Olympischen Spiele in Roland Garros setzte sich Djokovic in einem wahren Epos knapp durch - und das, obwohl nur zwei Sätze gespielt wurden.

Insgesamt hat der serbische Großmeister gegen Alcaraz im Head-to-Head die Nase mit 4:3-Siegen vorne. Das einzige Treffen auf Hartplatz (im Freien) in Cincinnati 2023 war ebenfalls an Djokovic gegangen.

Alcaraz vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz gibt es ab ca. 10:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne