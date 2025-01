Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Yoshihito Nishioka im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf Yoshihito Nishioka. Das Match gibt es ab 3 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 04:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft zum zweiten Mal auf Yoshihito Nishioka

Alcaraz und Nishioka haben bislang einmal gegeneinander gespielt: 2022 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy konnte sich der Spanier sicher mit 6:4 und 6:4 durchsetzen.

In der ersten Runde wackelte Alcaraz gegen Alexander Shevchenko kurz im zweiten Satz. Nishioka musste gegen Aziz Dougaz über vier Sätze gehen.

Alcaraz vs. Nishioka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Yoshihito Nishioka gibt es ab 3 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau der Männer bei den AO