Australian Open live: Casper Ruud vs. Jakub Mensik im TV, Livestream und Liveticker

Casper Ruud trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2025 auf Jakub Mensik. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 06:26 Uhr

© Getty Images Casper Ruud wird mit Jakub mensik alle Hände voll zu tun haben

Wenn die Zeichen nicht trügen, dann wird Casper Ruud mit Jakub Mensik alle Hände voll zu tun haben. Denn der Tscheche scheint immer stärker zu werden, hat in dieser Saison bereits zwei Viertelfinals erreicht - in Brisbane und Auckland.

Ruud dagegen hat einen guten United Cup gespielt. Konnte seine Auftaktpartie gegen Jaume Munar allerdings nur mit einer Kraftanstrengung gewinnen.

Ruud vs. Mensik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Casper Ruud und Jakub Mensik gibt es ab 9 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne