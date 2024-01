Australian Open live: Daniil Medvedev vs. Félix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in der dritten Runde der Australian Open 2024 auf Félix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2024, 17:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev hat gegen Félix Auger-Aliassime noch nie verloren

Daniil Medvedev hat vor zwei Tagen eine richtig schöne Nachtschicht hinlegen müssen: Sein Match gegen Emil Ruusuvuori, in dem Medvedev einen Zwei-Satz-Rückstand drehte, endete erst um 03:39 Uhr Früh. Da lag Félix Auger-Aliassime schon längst im Bett.

Der Kanadier hat aber wohl ein bisschen auf einen Sieg von Ruusuvuori spekuliert. Denn gegen Medvedev hat "FAA" alle bisherigen sechs Partien verloren. So auch 2022 im Viertelfinale der Australian Open. Damals führte Auger-Aliassime auch mit 2:0-Sätzen.

Medvedev gegen Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Félix Auger-Aliassime gibt es ab 9 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne