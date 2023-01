Australian Open live: Daniil Medvedev vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in Runde eins der Australian Open 2023 auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 17:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Daniil Medvedev geht als Favorit in die Partie gegen Marcos Giron

In den vergangenen beiden Jahren hat Daniil Medvedev nur ein Sieg zum Titel in Melbourne gefehlt. Und gegen rafael Nadal Anfang 2022 hatte der Russe sogar einen 2:0-Satzvorsprung. Und verlor dennoch noch.

Gegen Marcos Giron hat Medvedev bislang einmal gespielt. Und in Cincinnati 2020 keine Probleme gehabt.

Medvedev vs. Giron - wo es einen Livestream gibt

Das zwischen Match zwischen Daniil Medvedev und Marcos Giron gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Männer