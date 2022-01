Australian Open 2022 live: Daniil Medvedev vs. Nick Kyrgios im TV, Livestream und Liveticker

Zweit-Runden-Kracher bei den Australian Open! Am Donnerstag, 9:00 Uhr MEZ, treffen Daniil Medvedev und Nick Kyrgios in der Rod Laver Arena aufeinander. Das Match gibt es live im TV und Stream bei ServusTV und Eurosport. Hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 16:53 Uhr

Nick Kyrgios und Daniil Medvedev treffen bei den Australian Open aufeinander

Es gibt kein Duell an diesem vierten Tag der Australian Open, das auch nur annähernd so elektrisiert wie das Aufeinandertreffen von Nick Kyrgios und Daniil Medvedev. Der Australier, vor Heimpublikum, ist für alles gut, Medvedev wiederum gilt als der beste Spieler der letzten Monate. Und geht bei den Australian Open als bestgereihter Spieler ans Werk.

Zwar ist der Russe durchaus der Favorit auf den Sieg, in der Vergangenheit waren Duelle mit Kyrgios für den Weltranglistenzweiten jedoch ein rotes Tuch. Zwei Mal standen sich die beiden bislang am Court gegenüber, zwei Mal konnte Kyrgios diesen schließlich als Sieger verlassen. Das letzte Mal 2019, als Kyrgios, der in der Weltrangliste nur noch auf Platz 115 geführt wird, im Endspiel von Washington in zwei Tiebreak triumphierte.

Medvedev vs. Kyrgios - wo es einen Livestream gibt

