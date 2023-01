Australian Open live: Daniil Medvedev vs. Sebastian Korda im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev bekommt es in der dritten Runde der Australian Open 2023 mit Sebastian Korda zu tun. Das Match ist als zweite Partie nach 9:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServusTV (Österreich) und Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2023, 16:37 Uhr

Daniil Medvedev trifft in Runde drei der Australian Open auf Sebastian Korda

Daniil Medvedev präsentiert sich im bisherigen Verlauf der Australian Open 2023 in beeindruckender Verfassung, sowohl gegen Marcos Giron als auch John Millman ließ der Russe rein gar nichts anbrennen. Nun, in Runde drei, könnte mit Sebastian Korda der erste ganz große Test warten.

Der US-Amerikaner hat in der Vorbereitung auf die Australian Open im Endspiel von Adelaide Novak Djokovic über drei Sätze voll fordern können, nichtsdestoweniger ist der Weltranglistenachte Medvedev als Favorit in dieses Drittrundenduell. Zumal der Russe das bisher einzige Aufeinandertreffen 2021 in Paris-Bercy für sich entscheiden konnte.

Medvedev vs. Korda - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Daniil Medvedev und Sebastian Korda ist als zweites Match nach 9:00 Uhr angesetzt