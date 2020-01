Australian Open LIVE: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal im Livestream & Liveticker

Dominic Thiem trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Rafael Nadal. Das Match wird nicht vor 9:30 Uhr auf Eurosport und in Österreich im Free-TV auf ServusTV übertragen. In diesem Artikel gibt es einen unfassenden Liveticker zur Partie!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 18:44 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Vor dem Match Herzlich Willkommen zur Partie von Dominic Thiem gegen Rafael Nadal.

Es steht das erste Treffen seit den French Open 2019 an

Thiem und Nadal haben sich seit dem French-Open-Finale 2019 nicht mehr gegenübergestanden, damals konnte sich der Spanier nach zwei knappen ersten Sätzen letztlich glatt durchsetzen. In Australien hatte Rafael Nadal bis in die vierte Runde wenige Probleme, gegen Lokalmatador Nick Kyrgios kam er allerdings einigermaßen ins Schwitzen. Diese Erfahrung hat Thiem bereits in Runde zwei gegen Alex Bolt gemacht, wo es für den Niederösterreicher über fünf Sätze ging.

Nadal stand im vergangenen Jahr im Endspiel der Australian Open, Thiem musste sich 2019 bereits in Runde zwei einer Krankheit und Alexei Popyrin geschlagen geben. Für Dominic Thiem geht es am Mittwoch um den erstmaligen Einzug in die Vorschlussrunde in Melbourne.

Thiem vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal gibt es ab 09:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV. Eurosport überträgt zudem via Livestream im Eurosport Player - im Liveticker seid ihr bei uns dabei!