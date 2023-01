Australian Open live: Dominic Thiem vs. Andrey Rublev im TV, im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem bekommt es in Runde eins der Australian Open 2023 mit Andrey Rublev zu tun. Das Match gibt es ab 01:00 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 19:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem trifft auf Andrey Rublev

Die Auslosung hat es mit Dominic Thiem wahrlich nicht gut gemeint: Der Österreicher trifft zum Auftakt der Australian Open auf den Weltranglistensechten Andrey Rublev. Im Head to Head führt der Mann aus Moskau mit 4:2, das bislang letzte Duell entschied Rublev im Oktober des Vorjahres im Gijon-Halbfinale in zwei Sätzen für sich.

Thiem vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Andrey Rublev ist als erstes in der John Cain Arena angesetzt und gibt es ab 01:00 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Männer