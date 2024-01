Australian Open live: Dominic Thiem vs. Félix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Félix Auger-Aliassime. Das Match gibt es am morgigen Montag ab ca. 10:15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 14:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Félix Auger-Aliassime bei einem Schaukampf in Dubai

Es wird erst die zweite offizielle Begegnung zwischen Dominic Thiem und Félix Auger-Aliassime werden. Die erste gab es bei den US Open 2020. Thiem gewann in drei Sätzen - und holte sich wenige Tage später seinen ersten und bislang einzigen Major-Titel.

Prognosen für diese Partie sind schwierig. Dominic Thiem konnte sich in Brisbane für das Hauptfeld qualifizieren, unterlag in Runde eins Rafael Nadal. Auger-Aliassime hat sich in Auckland versucht, schied aber schon im ersten Match gegen Daniel Altmaier aus.

Thiem vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Félix Auger Aliassime gibt es am morgigen Montag ab ca. 10:15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) sowie bei Eurosport und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2024