Australian Open live: Eva Lys vs. Jaqueline Cristian im TV, Livestream und Liveticker

Eva Lys trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Jaqueline Cristian. Das Match gibt es ab 2:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Live-Stream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 05:11 Uhr

“Lucky Loser” Eva Lys will ihre märchenhafte Erfolgsgeschichte bei den Australian Open 2025 fortsetzen. Die Hamburgerin, die zuletzt die Französin Varvara Gracheva mit 6:2, 3:6, 6:4 bezwingen konnte, steht zum ersten Mal in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Dort wartet die Rumänin Jaqueline Cristian, die derzeit auf Rang 82 der Weltrangliste platziert ist.

Ein Einzug ins Achtelfinale ist für die 23-jährige Deutsche also durchaus realistisch.

Wann spielt Eva Lys?

Das Drittenrundenmatch der Australian Open 2025 zwischen Eva Lys und Jaqueline Cristian ist für 2:30 Uhr MEZ angesetzt. Eurosport und Discovery+ übertragen im TV bzw. Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Melbourne