Australian Open live: Holger Rune vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Holger Rune und Matteo Berrettini treffen in der zweiten Runde der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 7 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 11:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Holger Rune und Matteo Berrettini treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird das fünfte Aufeinandertreffen zwischen Holger Rune und Matteo Berrettini werden. Der Däne hat im Head-to-Head die Nase mit 3:1 vorne, die bislang letzte Partie gewann Rune im vergangenen Herbst beim ATP-Masters-1000-Turnier in drei Sätzen.

In Runde eins der Australian Open konnte Berrettini gegen Cameron Norrie gewinnen. Und verbrauchte dabei weniger Körner als Rune. Denn der musste gegen Zhizhen Zhang über die volle Distanz gehen.

Rune vs. Berrettini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Matteo Berrettini und Holger Rune gibt es ab 7 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne