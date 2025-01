Australian Open live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alex de Minaur treffen im letzten Viertelfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2025, 11:07 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat gegen Alex de Minaur noch nichts anbrennen lassen

Neun Matches hat es bislang zwischen Jannik Sinner und Alex de Minaur bislang gegeben - und alle neun hat der Weltranglisten-Erste aus Italien für sich entschieden. Ja: De Minaur war bislang nur einmal ein Satzgewinn vergönnt.

In den Achtelfinalpartien der Australian Open 2025 hatte Sinner gegen Holger Rune körperliche Probleme, gewann aber in vier Sätzen. De Minaur ließ beim Drei-Satz-Erfolg gegen Alex Michelsen keine Zweifel über den Sieger aufkommen.

Sinner vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Siner und Alex de Minaur gibt es ab 09:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne