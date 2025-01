Australian Open live: Jannik Sinner vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Ben Shelton treffen im Halbfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 10:58 Uhr

© Getty Images Ben Shelton und Jannik Sinner treffen zum sechsten Mal aufeinander

Zwei Siege fehlen Jannik Sinner noch zur erfolgreichen Titelverteidigung in Melbourne. Und natürlich ist der Südtiroler nach seiner dominanten Vorstellung gegen Alex de Minaur auch im Halbfinale gegen Ben Shelton der Favorit. Aber nicht nur deshal: Von den bisherigen fünf Partien hat Sinner gegen Shelton vier gewonnen.

Der US-Amerikaner steht im Gegensatz zu Sinner etwas überraschend im zweiten Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere. Im Viertelfinale konnte Shelton in einem engen Match Sinners Landsmann Lorenzo Sonego bezwingen.

Sinner vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton gibt es ab 09:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne